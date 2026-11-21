El Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Milán anunció el traslado de sus instalaciones y la suspensión temporal de sus servicios durante tres jornadas de finales de noviembre y comienzos de diciembre de 2026. La misión consular comunicó a través de sus canales oficiales en redes sociales que las actividades permanecerán detenidas los días viernes 27 y lunes 30 de noviembre, así como el martes 1 de diciembre de 2026, debido al operativo de mudanza hacia su nueva sede.

Nueva ubicación



La atención al público se reanudará el miércoles 2 de diciembre de 2026 en la dirección Viale Lunigiana, 40, en la ciudad de Milán, Italia. El consulado destacó en su aviso que el nuevo inmueble se ubica a unos cinco minutos de la estación de metro Sondrio, perteneciente a la línea amarilla (M3), y a unos quince minutos de la Estación Central de Milán, un punto de conexión relevante para el transporte urbano y ferroviario de la ciudad.

Citas para pasaporte



Un aspecto clave del anuncio para los usuarios se refiere a las citas de pasaportes gestionadas a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). La representación diplomática precisó que todas las citas asignadas se atenderán a partir del 2 de diciembre de 2026 en las nuevas instalaciones, sin necesidad de reagendar ni reprogramar el turno en el portal del Saime.

Servicios a gestionar



Hasta antes de este traslado, la sede consular operaba en Corso Europa, 5, 20122 Milano, y mantenía su atención habitual de lunes a viernes en horario matutino y vespertino. Entre los servicios que esta oficina consular gestiona para la comunidad venezolana en el norte de Italia figuran la emisión y entrega de pasaportes y prórrogas, el registro consular, actos del registro civil, actuaciones notariales, autorizaciones de viaje, certificaciones, constancias y trámites de legalización o apostilla.

Italia y Venezuela



La institución exhortó a los ciudadanos venezolanos residentes o de paso por Milán a tomar las previsiones necesarias ante la pausa de tres días en la atención presencial. Con este movimiento, el consulado busca facilitar el acceso a los usuarios mediante una ubicación con enlace directo por la línea amarilla del metro y proximidad con la principal terminal ferroviaria milanesa.

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