El consulado de Portugal en Venezuela difundió una alerta preventiva tras detectar una modalidad de engaño telefónico dirigida a los ciudadanos con la intención de hacer creer que la llamada fue hecha por el organismo.

​El modus operandi consiste en realizar llamadas en las que falsos empleados ofrecen sumar a los usuarios a supuestos grupos de WhatsApp vinculados a los consulados. Durante la conversación, los atacantes piden información confidencial y exigen códigos de verificación enviados previamente a los teléfonos celulares o a las cuentas de correo electrónico de los afectados, detalló el medio Correio de Venezuela.

​Ante este escenario, las sedes diplomáticas de Caracas y Valencia aclararon que ningún miembro de su equipo pide claves de seguridad, contraseñas ni credenciales de acceso por vía telefónica. Asimismo, las autoridades instaron a la población a no suministrar códigos recibidos por mensajes de texto y a evitar abrir enlaces externos enviados a sus dispositivos móviles o correos electrónicos.

​Líneas telefónicas identificadas y medidas preventivas

Hasta el momento, ya fueron rastreados dos números telefónicos empleados para ejecutar estos fraudes bajo identidad diplomática falsa. Las líneas señaladas corresponden a los seriales 04161508671 y 04224040676, indicó el Correio de Venezuela.

El portal recomendó a los ciudadanos mantener la alerta ante cualquier llamada que utilice el nombre de las oficinas consulares de Portugal, mientras que las autoridades pidieron reportar estas comunicaciones irregulares y resguardar los datos privados para frenar la incidencia de delitos informáticos en el territorio nacional.

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