La novena edición de la muestra urbana Meninas Madrid Gallery sumó este mes de noviembre de 2026 una pieza con un profundo arraigo emocional para la comunidad venezolana.

Se trata de la obra bautizada como Resiliencia, concebida por el artista Antonio Azzato e instalada en la emblemática Plaza de Colón, justo frente al Centro Cultural de la Villa, en la capital española.

La creación artística toma como referencia visual los patrones geométricos y las formas deconstruidas de la arquitectura urbana de Venezuela, integrando guiños específicos a espacios cotidianos como el Metro de Caracas y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Asimismo, la pieza constituye un sentido homenaje a las víctimas de los terremotos y a sus familias, recordando la fuerza histórica con la que los venezolanos han sabido reconstruirse tras las catástrofes.

Memoria, identidad y orgullo nacional

El elemento central de la escultura es una marcada abertura transversal —una profunda grieta— de la cual emergen destellos de luz dorada.

El creador explicó en sus redes sociales que esta abertura permanece deliberadamente abierta porque hay heridas que no deben olvidarse, sirviendo como lección para el futuro.

De esa misma fractura nace la luz, simbolizando la esperanza y la extraordinaria capacidad del venezolano para reinventarse.

La intervención forma parte del circuito oficial que reúne este año un total de treinta esculturas distribuidas por la ciudad española hasta el próximo 15 de diciembre de 2026, generando inmediatas muestras de orgullo y receptividad entre los ciudadanos residenciados en el exterior.

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