Italia ofrecerá bonos a abogados que faciliten la repatriación de migrantes: este sería el monto

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El Gobierno de la italiana Giorgia Meloni, planea destinar 246.000 euros para 2026 y 492.000 euros anuales en 2027 para pagar bonificaciones a los abogados que logren convencer a sus clientes migrantes de abandonar el país y les ayuden en este proceso.

Este presupuesto equivaldría a 615 euros por bonificación para los abogados que logren sacar a sus clientes de Italia.

La norma fue aprobada el pasado 24 de febrero por el Gobierno en forma de ‘decreto ley’, al que se recurre en momentos de urgencia pero que obliga a validarlo en el Parlamento en el plazo de 60 días.

La medida se basa en dar una bonificación en forma de dinero a los abogados que asesoren a los inmigrantes residentes en Italia que abandonen el país.

Tras su aprobación en el Senado, ahora la Cámara de los Diputados debate a contrarreloj este martes su tramitación definitiva con el sábado como fecha límite para su aprobación. De superar ese día, el decreto-ley perderá su efecto.

Esta medida impulsada por el gobierno de Meloni pretende invertir más de un millón de euros en los próximos dos años y medio para remigrar a varias de las personas en estado de ilegalidad del país.

La oposición del gobierno, así como varias asociaciones profesionales dedicadas al trato con personas inmigrantes, se ha mostrado tajantemente en contra de esta nueva norma del gobierno italiano.

Además de la oposición de dichas organizaciones, el Consejo de Unión de Bufetes de Abogados también se opuso a la medida, remarcando que la propuesta es totalmente incompatible con la ética de los abogados, ya que no deberían cobrar del Estado, sino de la independencia y libertad de trabajar con sus clientes.

Sea como fuere, la medida parece estar en marcha y durante los próximos meses veremos a letrados italianos cobrando hasta 615 euros por asesorar a distintos inmigrantes y ayudarles a regresar a sus países de origen. De momento, esta medida solo se aplicará en Italia, aunque podría extenderse por toda la Unión Europea.

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