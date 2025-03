Marco Rubio: El Salvador podría deportar a venezolanos que no pertenezcan al Tren de Aragua

Suscríbete a nuestros canales

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que si alguno de los venezolanos enviados a megacárcel de El Salvador resulta no ser miembro del Tren de Aragua, los salvadoreños podrán deportarlo a Venezuela.

"Ahora, asumiendo, supongamos, y no estoy diciendo que este sea el caso, porque creo que hay una alta fidelidad y confianza de que, de hecho, eso es exactamente lo que cada uno de ellos era, pero si uno de ellos resulta no serlo, entonces simplemente está ilegalmente en nuestro país y los salvadoreños pueden deportarlo a Venezuela. Pero, para empezar, no se suponía que estuvieran en nuestro país. Estaban aquí ilegalmente.

Todos estaban aquí ilegalmente, todas las personas que están en esa lista" respondió Rubio a la pregunta del periodista Guy Benson, de Fox News Radio, quien le mencionó que hay "cierta preocupación" porque no hay evidencia concreta de que todos los enviados a cárcel salvadoreña sean miembros confirmados del Tren de Aragua.

El envío de migrantes venezolanos a El Salvador, ha recibido duras críticas dentro y fuera de Estados Unidos. El presidente venezolano ha dicho que enfocará todos los esfuerzos para que los connacionales retornen al país.

Por tal motivo, las autoridades venezolanas han levantado una "alerta de viajes" para recomendar que no se realicen viajes a Estados Unidos, pues consideran que representa un peligro actualmente.

En su programa radial de este lunes, Maduro le envió un mensaje al presidente de El Salvador: "Yo le pregunto usted, va amparar esta crueldad, esta injusticia y meter a nobles trabajadores sin haber cometido ningún delito, es justo, sin haberse sometido a un tribunal en El Salvador, ¿esto es humano?

También informó que tiene las cartas listas para enviarlas a la ONU y todos los organismos multilaterales por la violación a los derechos humanos y al derecho internacional.

