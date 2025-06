Petro revela que esquema de protección del aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay fue disminuido “extrañamente”

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que el esquema de protección del senador y aspirante presidencial, Miguel Uribe Turbay, fue reducido “extrañamente” el sábado, cuando fue víctima de un atentado sicarial en un acto de campaña en Bogotá.

“Debo informar que el esquema de protección del senador Uribe, fue disminuido extrañamente el día del atentado. De 7 a 3 personas. Pedí en el consejo de seguridad, la máxima profundidad en la investigación de este hecho”, indicó Petro, en su cuenta en la red social X.

Afirmó que tiene conocimiento que su cabeza “ya tiene un precio” y “es entregada a fuerzas oscuras, neonazis y no republicanas” de Colombia y el extranjero.

“Llegaron a pedir que hasta la mossad hiciera una operación de extracción”, aseguró.

Ante esta situación, enfatizó que se mantiene “firme” al mandato del pueblo colombiano, entregado en las elecciones del 2022 en las que resultó ganador de la presidencia de ese país, para que este sea “un gobierno de paz y del cambio en búsqueda de un estado social de derecho y la justicia social”.

“Yo permanezco firme, cumpliendo este mandato, lamento que los contradictores sociales no entiendan que el momento del país para alcanzar la paz, es alcanzar justicia social”, expresó Petro.

Miguel Uribe Turbay permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe, luego de recibir tres disparos, dos en la cabeza y uno en el glúteo.

Respecto a este hecho, Petro señaló que este atentado está siendo usado “electoralmente”.

“No me gusta y debo ser franco, que se use electoralmente el atentado a Miguel, he observado una conducta prudente de muchos de mis contradictores, pero otras definitivamente son suicidas para la sociedad y la paz, y buscan es que el gobierno no apoye la clase trabajadora y popular del país”, dijo Petro.