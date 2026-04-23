Talento venezolano se une en Argentina para celebrar a Henry Martínez: fecha y precios del recital

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La Fundación para la Integración Cultural de Migrantes y Refugiados (FICU) organiza el recital titulado “Tiempo de volverte a ver”, un evento dedicado a honrar la memoria y el extenso legado del compositor venezolano Henry Martínez.

El encuentro se llevará a cabo en la capital argentina y contará con la participación de destacados músicos venezolanos residentes en el país.

Durante el evento, interpretarán una selección de las más de 200 piezas que el artista dejó como herencia a la música latinoamericana. Dicho tributo busca conectar a la comunidad migrante con sus raíces a través de la poesía y los sonidos contemporáneos que caracterizaron la carrera de Martínez.

Detalles del evento

La cita está programada para el próximo 8 de mayo, funcionando como una celebración anticipada del Día de las Madres. Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido íntimo por temas emblemáticos como “A tu regreso” y “Criollísima”, en un formato acústico diseñado para resaltar la profundidad emocional de cada composición

Para quienes deseen asistir, la presentación se realizará en el Conventillo Cultural Abasto, ubicado en Dr. Tomás Manuel de Anchorena 575, a las 21:30 horas. Las entradas tienen un costo de $20.000 en preventa y $25.000 el día de la función directamente en la puerta del lugar.

Debido a que el espacio tiene capacidad limitada, se sugiere realizar la compra de forma anticipada a través de la plataforma Alternativa Teatral.

Un repertorio con historia

El director musical del proyecto, Abrahan León, explica que la elección de las canciones no fue casualidad, ya que los músicos participantes han trabajado con la obra de Martínez a lo largo de sus carreras. El legado del compositor traspasó fronteras, siendo interpretado en el pasado por figuras de talla internacional como Marc Anthony, Pablo Milanés, Martirio y la Orquesta Filarmónica de Londres.

El objetivo principal de este ensamble es mantener viva la esencia de un artista cuya música sigue uniendo a las personas a pesar de la distancia geográfica.

Músicos en escena

El espectáculo contará con un grupo de artistas de amplia trayectoria en la región. El elenco principal incluye a:

Voces : Amanda Querales y Gabriela Balbás.

: Amanda Querales y Gabriela Balbás. Instrumentos : Rubén Gavidia en la guitarra, Daniel Jiménez en el piano, Eduardo Hurtado en el bajo, Gastón Jalef en la percusión y Abrahan León en el cuatro y la mandolina.

: Rubén Gavidia en la guitarra, Daniel Jiménez en el piano, Eduardo Hurtado en el bajo, Gastón Jalef en la percusión y Abrahan León en el cuatro y la mandolina. Invitado especial : el bajo lírico Iván García Hernández.

: el bajo lírico Iván García Hernández. Equipo de apoyo: José Rafael Silva en la dirección técnica.

Impacto social y cultural

Lia Valeri, presidenta de FICU, destaca que este concierto es una oportunidad para poner en valor el aporte cultural de Martínez y asegurar que sus creaciones permanezcan vigentes entre las nuevas generaciones.

Además, el evento tiene un fin solidario, ya que una parte de los fondos obtenidos por la venta de entradas se utilizará para apoyar los programas culturales y comunitarios que la fundación desarrolla para ayudar a la integración de migrantes en Argentina.

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