¿A cuánto ascienden los daños materiales tras los sismos en Venezuela según el Banco Mundial?

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El Banco Mundial cifró este jueves en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela.

La evaluación, elaborada bajo la metodología de Estimación Rápida Global de Daños (GRADE, por sus siglas en inglés) y difundida por la agencia EFE, se posiciona como el informe más completo realizado hasta la fecha sobre la catástrofe.

La cifra supera con creces la estimación inicial realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que cuatro días después del sismo calculó pérdidas directas por 6.700 millones de dólares.

El informe del organismo multilateral precisa que el sector residencial sufrió el mayor impacto del evento sísmico:

Concentran 9.300 millones de dólares en pérdidas, lo que representa el 47% del impacto económico total.

Acumuló 5.200 millones de dólares (27%).

Registraron 5.000 millones de dólares en daños (26%).

En cuanto a la distribución territorial, la devastación se focalizó en cuatro entidades principales que concentran el 85% de los daños totales: La Guaira y el Distrito Capital absorbieron cerca del 47% del impacto económico, seguidos por Miranda y Carabobo.

Advertencia sobre el financiamiento de la reconstrucción

El Banco Mundial advirtió que la estrategia de financiamiento para la reconstrucción será determinante para la economía venezolana durante la próxima década. Según el informe, si las obras se sufragan exclusivamente mediante la reasignación de recursos de otros proyectos de inversión —sin incrementar la inversión pública y privada—, la infraestructura podría continuar inconclusa dentro de diez años.

En ese escenario de financiamiento insuficiente, la capacidad productiva, el producto interno bruto (PIB) y el consumo del país se mantendrían por debajo de los niveles previos al desastre hasta, al menos, el año 2036.

Coordinación multilateral y contexto institucional

Para evitar este estancamiento, el Banco Mundial indicó que coordina esfuerzos con el gobierno venezolano, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) con el fin de definir el respaldo técnico y financiero necesario para las fases de recuperación.

“La recuperación efectiva comienza con información fiable”, afirmó Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, quien reiteró el compromiso de la institución de acompañar el proceso sobre una base técnica objetiva.

El pronunciamiento se da en el marco de la reanudación de las relaciones entre el Banco Mundial y Venezuela, oficializada en abril de 2026 bajo la gestión de la presidenta Delcy Rodríguez, tras la suspensión de vínculos vigente desde 2019.

Balance humano continúa en ascenso

Paralelamente a la publicación del informe económico, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó que la cifra oficial de fallecidos ascendió a 5.398 personas, tras sumarse 52 nuevos decesos al balance de la tragedia causada por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio.