Acuerdo entre Venezuela y EEUU: presidente de PDVSA afirma que es renovable

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El presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, confirmó que el histórico acuerdo energético suscrito el pasado 28 de agosto con Estados Unidos tiene una vigencia inicial de 25 años, con la opción legal de prórrogas sucesivas de mutuo acuerdo.

Durante una entrevista radial, el titular de la estatal detalló que la alianza se ejecuta bajo un esquema tripartito que involucra a la empresa estadounidense North American Blue Energy Partners (NABEP), la cual cuenta con una participación accionaria del 35 % por parte del Gobierno norteamericano.

El pacto comprende el desarrollo de 17 campos que albergan unos 65.000 millones de barriles de crudo.

Se proyecta elevar la extracción nacional por encima de los 1,5 millones de barriles diarios (bpd), impulsando la producción actual que se ubica en 1.236.000 bpd con miras a cerrar el año en 1,4 millones.

Desde el Ministerio de Petróleo se ratificó que Venezuela mantiene la propiedad de los recursos, mientras que el proyecto está diseñado para generar ingresos fiscales a través de tributos y regalías.

Obregón defendió la participación de NABEP y de su representante, Alejandro Betancourt, asegurando que la asociación representa un esquema de "ganar-ganar" para estabilizar la industria hidrocarburífera del país.

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