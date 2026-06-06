Aerolínea GOL aumentará su frecuencia de vuelos entre Brasil y Venezuela: detalles aquí

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La aerolínea brasileña GOL Linhas Aéreas ampliará sus operaciones comerciales entre Brasil y Venezuela. A partir del 4 de julio de 2026, la empresa incrementará la disponibilidad de sus traslados directos entre las ciudades de Sao Paulo y Caracas, sumando un nuevo día de operaciones a su programación habitual.

De acuerdo con información divulgada por el portal especializado Aeroin, la compañía aérea modificará su oferta actual al pasar de tres a cuatro vuelos semanales. La nueva frecuencia se ejecutará los días sábados, integrándose al itinerario que ya venía funcionando de forma regular. Todos los traslados programados para esta ruta internacional continuarán realizándose a bordo de aeronaves Boeing 737 MAX 8.

Horarios de la conexión internacional

El itinerario establecido fija la salida desde el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en Sao Paulo, a las 5:10 p. m. (hora de Brasil), con hora estimada de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, a las 10:15 p. m. (hora de Venezuela). Este trayecto contempla una duración aproximada de 6 horas con 10 minutos.

Para el retorno, el despegue desde la capital venezolana está pautado para las 11:50 p. m. (hora de Venezuela), mientras que el arribo a la localidad brasileña se registrará a las 7:00 a. m. (hora de Brasil) del día siguiente, informó BancayNegocios..

Costos del pasaje y condiciones de equipaje

La tarifa base para un boleto de ida y vuelta, tomando como referencia el período comprendido entre el 4 y el 11 de julio de este año, se ubica a partir de los $653,10. El monto final varía de acuerdo con la clase de cabina seleccionada por el usuario.

La regulación comercial de la tarifa más económica de la empresa aérea estipula el derecho a viajar con un bolso de mano de hasta 10 kilogramos (ubicado bajo el asiento delantero), una pieza de equipaje pequeña de hasta 12 kilogramos y una maleta registrada para la bodega del avión con un peso máximo de 23 kilogramos. El costo también contempla la asignación del asiento.

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