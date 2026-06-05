Golpe a la minería ilegal: FANB destruye dos balsas que operaban clandestinamente en Bolívar

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Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) localizaron y destruyeron dos balsas utilizadas para la minería ilegal en el embalse de Macagua, en el municipio Caroní del estado Bolívar. El hallazgo de la infraestructura flotante se produjo durante labores de patrullaje, reconocimiento y escudriñamiento fluvial en la zona.

El operativo estuvo a cargo de una comisión mixta integrada por el Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana N° 62 (CZGNB-62) Bolívar y el Destacamento de Vigilancia Fluvial N° 62 (DVF-62). Comisiones militares detectaron las estructuras clandestinas mientras realizaban un recorrido de vigilancia lacustre de rutina para el resguardo ambiental de la cuenca.

Material incautado y destruido

De acuerdo con el reporte oficial de la FANB, el procedimiento dejó como resultado la destrucción total de los equipos e insumos que daban soporte logístico a la actividad minera no autorizada en el embalse.

El inventario de los elementos desmantelados en el sitio detalla la inhabilitación de dos estructuras flotantes tipo balsa minera, dos motores de seis cilindros, dos turbinas, dos tamices y 20 metros de alfombra especial para tamizado. Asimismo, los efectivos militares destruyeron 120 metros de manguera de seis pulgadas para succión y un total de 160 litros de combustible tipo gasolina.

Toda la logística empleada por el campamento clandestino fue neutralizada en el lugar por los funcionarios de la FANB. Una vez concluida la destrucción de los materiales de minería ilegal que afectaban el ecosistema local, el caso fue puesto a la orden de la fiscalía correspondiente del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones legales pertinentes.

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