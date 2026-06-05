Excarcelado político José Breijo sufrió un derrame pleural: detalles

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El preso político venezolano‑uruguayo José Breijo permanece hospitalizado en el Hospital de Clínicas de Caracas tras sufrir un derrame pleural, pero su condición muestra mejoría, según reseñó El Diario.

De acuerdo con el periodista y activista Carlos Julio Rojas, Breijo pasó de requerir respiración de alto flujo a un soporte de menor intensidad, aunque sigue bajo vigilancia médica.

Rojas recordó que el deterioro físico del hombre de 73 años es consecuencia de los años en reclusión en la cárcel de Tocuyito. Antes de ser detenido en 2023 pesaba 120 kilos; hoy apenas alcanza los 62. “No es la edad, son los tratos crueles”, afirmó.

Breijo fue acusado de terrorismo por tomar una fotografía a una bandera con inscripciones en árabe.

El 27 de mayo tuvo que ser trasladado de emergencia desde su vivienda debido a las secuelas de su encarcelamiento y a la falta de atención adecuada.

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