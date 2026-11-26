El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) activó este jueves el plan Neblina 2026 con las fuerzas y medios de la Zona de Defensa Integral (Zodi) N.º 63 del estado Amazonas para combatir la minería ilegal y contener a grupos generadores de violencia en la entidad.

De acuerdo con información difundida por el organismo en su cuenta oficial de Instagram, los efectivos militares se movilizaron por caños, senderos y afluentes navegables con el propósito de frenar bandas armadas y proteger ríos, bosques y santuarios naturales de la región sur.

Durante el despliegue, las tropas ubican, destruyen y desmantelan campamentos clandestinos, balsas, embarcaciones y maquinaria pesada vinculadas a la explotación minera no autorizada, acción que el comando describió como un golpe contra el daño ambiental y en defensa de los recursos naturales.

El Ceofanb añadió que las operaciones de seguridad y control territorial se articulan junto a comunidades originarias y habitantes locales para reforzar la contención de amenazas en el territorio amazónico.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube