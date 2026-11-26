Erys Wilfredo Alvarado

ealvarado@dearmas.com

C.N.P. 10.136

Caracas. A un mes de su regreso al país, María Corina Machado asegura que Venezuela atraviesa un momento decisivo. La dirigente opositora sostiene que la crisis acumulada durante años ha llevado a millones de ciudadanos a exigir una solución política sin más dilaciones. Considera que el país debe comenzar a prepararse para una nueva etapa institucional, económica y social.

Machado proyecta una sensación de urgencia. Afirma que los venezolanos ya no perciben el cambio como una aspiración política sino como una necesidad impostergable. En sus recorridos y encuentros, dice escuchar la misma pregunta de trabajadores, estudiantes, familiares de presos políticos y pensionados: cuánto más deberá esperar el país para superar la crisis.

“Los venezolanos no están dispuestos a seguir esperando indefinidamente”, sostiene durante una conversación con la multiplataforma 2001, en la cual aborda los desafíos de una eventual transición, la organización de nuevos procesos electorales, el papel de la diáspora y las oportunidades de inversión que, a su juicio, podrían abrirse en una Venezuela democrática.

Una transición sin dilaciones

Machado está convencida de que los acontecimientos políticos registrados después del 25 de octubre modificaron el panorama nacional y obligan a actuar con rapidez. Rechaza cualquier escenario que implique extender indefinidamente los tiempos de la transición y sostiene que el primer paso debe ser la recuperación de la institucionalidad.

En ese sentido, plantea la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y un nuevo Consejo Nacional Electoral antes de convocar una elección presidencial. Asegura que estos procesos pueden ejecutarse dentro de los lapsos establecidos y sin necesidad de reformas legales que terminen convirtiéndose en nuevas excusas para retrasar decisiones.

También defiende un sistema electoral más sencillo y verificable, que fortalezca la confianza ciudadana y facilite la auditoría de los resultados por parte de los propios electores.

Luis Rivero

El reto de la diáspora

Uno de los temas que estima prioritarios es la incorporación de los venezolanos que residen fuera del país. Machado reconoce que millones de ciudadanos permanecen en el exterior y que muchos no podrán retornar en el corto plazo por razones familiares, laborales o migratorias.

Por ello, insiste en la necesidad de actualizar el registro de la diáspora y adecuar los mecanismos de inscripción electoral a una realidad demográfica completamente distinta a la de años anteriores.

Con ese propósito en mente promueve “Constructores”, una plataforma que busca identificar dónde se encuentran los venezolanos dentro y fuera del territorio nacional y facilitar su incorporación a futuros procesos de participación ciudadana.

La dirigente admite -y hasta justifica- las preocupaciones expresadas por algunas ONG sobre la protección de datos personales, especialmente por antecedentes como la llamada Lista Tascón. Sin embargo, asegura que el proyecto cuenta con protocolos de seguridad reforzados y mecanismos destinados a resguardar la información suministrada por los participantes.

Tecnología y participación ciudadana

La organización de una transición, afirma, no puede depender exclusivamente de acuerdos entre actores políticos. Bajo esa premisa impulsa, además, “Punto de Acuerdo”, una plataforma destinada a recoger propuestas de los ciudadanos mediante encuentros comunitarios en todo el país y herramientas de inteligencia artificial.

Según detalla, el objetivo es construir consensos en torno a decisiones fundamentales para la reconstrucción nacional y lograr que los venezolanos participen activamente en el diseño de las políticas públicas que marcarán el futuro del país.

Luis Rivero

Mensaje a los inversionistas

Machado también dedica parte de la conversación a la economía y al clima de inversión. Su mensaje es directo: cualquier gobierno democrático deberá ofrecer reglas claras, estabilidad jurídica y respeto a los contratos ajustados a la ley.

A su juicio, la incertidumbre institucional y la corrupción son responsables de buena parte del deterioro de la confianza empresarial durante los últimos años. A fin de contrarrestar eso, propone un modelo basado en transparencia, licitaciones públicas y supervisión ciudadana.

Lejos de considerar que estas exigencias puedan convertirse en un obstáculo para el capital privado, sostiene que representan una garantía para atraer inversiones sostenibles y reducir los costos de financiamiento.

Relata que, durante su permanencia en el exterior, se dedicó a conversar con potenciales inversionistas interesados en áreas como petróleo, gas, energías renovables, turismo, infraestructura, telecomunicaciones y tecnología.

Edmundo y las negociaciones

Consultada sobre la posibilidad de acuerdos políticos con el gobierno de la presidenta (e) Delcy Rodríguez, recuerda que tanto ella como Edmundo González Urrutia (EGU) han expresado disposición a una negociación que permita facilitar una transición democrática. No obstante, considera que cualquier entendimiento deberá ofrecer garantías a todas las partes y contar con respaldo ciudadano.

Sobre el rol de Edmundo González Urrutia, indica que seguirá formando parte del mismo equipo político y lo define como una figura central en los acontecimientos que marcaron el proceso electoral del 28 de julio.

También reitera que unas elecciones auténticamente libres requieren eliminar restricciones que impidan a los ciudadanos postularse o votar por los candidatos de su preferencia, contexto en el cual no descarta la celebración de unas primaras. En la misma línea discursiva, insiste en que las inhabilitaciones políticas carecen de justificación democrática.

“Nunca más nos enfrentarán entre hermanos”

Al hacer un balance sobre los últimos años, Machado admite que la oposición cometió errores al subestimar el alcance de los mecanismos utilizados para dividir a la sociedad venezolana, que a la postre derivaron en la corrupción, la dependencia generada por programas asistenciales y la confrontación permanente entre sectores sociales.

De cara al futuro, asegura que una de las principales tareas será reconstruir la confianza y evitar nuevas fracturas entre los venezolanos.

“Nunca más nos van a enfrentar entre hermanos”, afirma. Esa oración resume la visión que intenta proyectar para el país: una transición sustentada en la reconciliación, el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana.

Antes de concluir, adelanta una agenda que incluye actividades con el sector agrícola en el estado Portuguesa, la presentación nacional del proyecto “Venezuela Tierra de Gracia” y su participación en la peregrinación de la Virgen de Coromoto. Eventos distintos entre sí, pero orientados, según sostiene, a mantener movilizados a quienes ya comenzaron a prepararse para la Venezuela que aspiran construir.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube