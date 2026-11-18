La dirigente opositora venezolana María Corina Machado participó telemáticamente en un acto del Partido Popular (PP) en Madrid, España, donde expresó su respaldo a la formación de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Durante su intervención, relacionó la situación de Cuba y Venezuela y afirmó que «la lucha es la misma a ambos lados del Atlántico».

Machado dirigió parte de sus palabras a la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, a quien manifestó su apoyo y deseó «todo el éxito del mundo».

También señaló que ese resultado representaría «el de la decencia, el de la libertad, el del orden constitucional».

Asimismo, sostuvo que «los enemigos de la libertad son enemigos de la responsabilidad individual», en referencia a los desafíos políticos que, según expresó, enfrentan distintos países.

"Lo que pasó en Cuba es lo que luego pasó en Venezuela y en otros países y es lo mismo que ahora aún padecemos muchas naciones a ambos lados del Atlántico". "Tú sientes nuestra causa como propia porque efectivamente lo es -añadió dirigiéndose a la candidata conservadora Cayetana Álvarez de Toledo, protagonista en el acto-. Tú comprendes perfectamente que lo que pasó en Cuba es lo que luego pasó en Venezuela y en otros países y es lo mismo que ahora aún padecemos muchas naciones a ambos lados del Atlántico". "Quiero desearte todo el éxito del mundo a ti y a quienes te acompañan, porque tu éxito será también el de la decencia, el de la libertad, el del orden constitucional y, en definitiva, el de toda una nación"

Declaraciones sobre Venezuela

Por su parte, Álvarez de Toledo se refirió a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y aseguró que su etapa política «ya pasó». También afirmó que, a su juicio, Rodríguez no debería encabezar una eventual reconstrucción nacional.

Finalmente, la candidata española manifestó su expectativa de que Machado llegue al Palacio de Miraflores y mencionó julio de 2027 como una posible fecha para unas elecciones libres en Venezuela.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube