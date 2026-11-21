​La dirigente opositora María Corina Machado lanzó este viernes 20 de noviembre la iniciativa "Punto de Acuerdo" para que los venezolanos dentro y fuera del país se reúnan y definan las bases de la transición democrática y la reconstrucción nacional, un plan que propone organizar asambleas locales para recopilar las propuestas de la sociedad sobre el rumbo político de Venezuela.

De acuerdo con los lineamientos difundidos por Machado a través de su cuenta en X, la dinámica consiste en formar equipos de entre 10, 20 o hasta 30 integrantes en viviendas, espacios comunitarios o cualquier lugar donde residan venezolanos en el exterior.

​"Hoy te invito a reunirte en grupos de 10, 20 o hasta 30 personas en la sala de tu casa, en tu comunidad, bajo una mata de mango, donde estés en el mundo", indicó la líder opositora.

​Temas centrales de debate

​Las discusiones en cada encuentro abordarán cinco áreas principales: justicia y verdad para las víctimas, sistema educativo, acceso a servicios de salud, pensiones y las normativas electorales que regirán el ejercicio del poder.

​"Vamos a ponernos de acuerdo sobre lo que realmente importa", señaló Machado al detallar los puntos de la agenda ciudadana.

​Antecedentes organizativos y objetivos

​Para estructurar esta fase de consulta, la dirigente tomó como modelo el despliegue alcanzado durante la elección presidencial de 2024 mediante los "Comanditos" y la red 600K. El propósito es transformar esas experiencias previas en un consenso nacional.

​"La transición a la democracia en Venezuela la estamos diseñando entre millones de ciudadanos que estamos dentro y fuera de nuestro país. El país que viene tiene que nacer de la soberanía popular, del sentir real y de los anhelos de quienes hemos luchado por nuestra libertad", afirmó Machado.

​Al finalizar su convocatoria, difundida también por el Comando Con Venezuela, instó a ejecutar el plan de inmediato: "Reúne a tu gente, arma tu Punto de Acuerdo y hagamos realidad esta Venezuela libre y próspera que todos nos merecemos".

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