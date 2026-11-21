La dirigente opositora María Corina Machado lanzó este viernes 20 de noviembre la iniciativa "Punto de Acuerdo" para que los venezolanos dentro y fuera del país se reúnan y definan las bases de la transición democrática y la reconstrucción nacional, un plan que propone organizar asambleas locales para recopilar las propuestas de la sociedad sobre el rumbo político de Venezuela.
De acuerdo con los lineamientos difundidos por Machado a través de su cuenta en X, la dinámica consiste en formar equipos de entre 10, 20 o hasta 30 integrantes en viviendas, espacios comunitarios o cualquier lugar donde residan venezolanos en el exterior.
"Hoy te invito a reunirte en grupos de 10, 20 o hasta 30 personas en la sala de tu casa, en tu comunidad, bajo una mata de mango, donde estés en el mundo", indicó la líder opositora.
Temas centrales de debate
Las discusiones en cada encuentro abordarán cinco áreas principales: justicia y verdad para las víctimas, sistema educativo, acceso a servicios de salud, pensiones y las normativas electorales que regirán el ejercicio del poder.
"Vamos a ponernos de acuerdo sobre lo que realmente importa", señaló Machado al detallar los puntos de la agenda ciudadana.
Antecedentes organizativos y objetivos
Para estructurar esta fase de consulta, la dirigente tomó como modelo el despliegue alcanzado durante la elección presidencial de 2024 mediante los "Comanditos" y la red 600K. El propósito es transformar esas experiencias previas en un consenso nacional.
"La transición a la democracia en Venezuela la estamos diseñando entre millones de ciudadanos que estamos dentro y fuera de nuestro país. El país que viene tiene que nacer de la soberanía popular, del sentir real y de los anhelos de quienes hemos luchado por nuestra libertad", afirmó Machado.
Al finalizar su convocatoria, difundida también por el Comando Con Venezuela, instó a ejecutar el plan de inmediato: "Reúne a tu gente, arma tu Punto de Acuerdo y hagamos realidad esta Venezuela libre y próspera que todos nos merecemos".
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