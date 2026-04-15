Aumento "responsable del salario" en Venezuela: Fedeagro fija posición hacia el 1 de mayo

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Osman Quero, señaló este miércoles con respecto al aumento salarial que el gremio siempre ha apostado a que los trabajadores requieren una nivelación en sus ingresos.

“Nosotros desde Fedeagro hemos hecho lo que nos corresponde con nuestros trabajadores agrícolas para buscar la forma de que ellos obtengan la mejora que realmente se necesita. Con relación a esas discusiones que se hacen a nivel nacional, sabemos que la respuesta a esa decisión la tiene precisamente el Gobierno nacional”, precisó.

Añadió que el Gobierno nacional es quien toma la decisión sobre el aumento del salarial y Fedeagro está pendiente de las discusiones que se efectúan al respecto.

“Allí se ha nombrado una comisión a través de Fedecámaras, del cual Fedeagro forma parte, y está en discusión semanal permanente en esto. Adelantar alguna información respecto a eso sería perjudicial para las conversaciones que se realizan”, afirmó.

Resaltó que desde el gremio agrícola respetan la necesidad que manifiestan los sindicatos, los trabajadores, y “en todo caso comprendemos la situación que está viviendo el país. Eso pasa porque Venezuela pueda solucionar su problema macroeconómico, su estructur4a económica para que el país no esté pasando por situaciones como estas”.

Quero señaló en rueda de prensa, que ante la dinámica actual del sector primario, los productores y gremios agropecuarios ratifican que la estabilidad del sistema agropecuario depende de la atención inmediata a los desafíos estructurales que afectan la operatividad del campo venezolano.

Foto: José Félix Lara

Fedeagro destaca las prioridades para el gremio

Señaló que la prioridad del gremio se centra en unos puntos críticos, uno de ellos es la formación de precios para los rubros de maíz y el diálogo con la agroindustria. “Es urgente dar continuidad y concreción a los anuncios previos que se hicieron a los precios del maíz”.

Manifestó que quedó pendiente la formalización del mecanismo de precios mediante la concertación directa con la agroindustria. “A las puertas de la cosecha, se requiere que ese diálogo anunciado se materialice de inmediato para garantizar que la cosecha no tenga contratiempos con respecto a su precio y su pago”.

Otro aspecto tiene que ver con la seguridad y la protección del eje andino. “es imperativo ejecutar acciones para frenar el contrabando de verduras y hortalizas en los estados Táchira, Mérida y Trujillo. Esta competencia desleal asfixia al productor andino, desplaza la cosecha nacional por productos que entran sin controles fitosanitarios ni arancelarios”.

El gremio pide el cese de la violencia en el campo. Quero indicó que el gremio denuncia la vulnerabilidad de los productores en el estado Guárico ante los ataques de violencia. La seguridad en las unidades de producción es una condición no negociable para el desarrollo agrícola venezolano.

Comunicación con el Ministerio de Agricultura es continua

Ante el nombramiento de Padrino López como ministro de Agricultura, Quero manifestó que “en Fedeagro siempre hemos mantenido el contacto con el Ministerio de Agricultura independientemente de las personas que representan el despacho”.

“Hemos señalado factores determinantes que nos han afectado últimamente y tiene que ver principalmente con el tema del contrabando en la región andina de hortalizas y verduras, afectando el trabajo que hacen los productores rurales en esa zona”, dijo.

Añadió el tema de la violencia y la seguridad física que han estado afectando regiones particulares como los llanos centrales, en Guárico, “donde recibimos información de muchos de nuestros productores que están afectados en relación con eso. Todo lo hemos comunicado al ministerio”.

Ante el nuevo panorama económico del país tras el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, Quero manifestó que el gremio ha visto que ha habido más preocupación e interés por sectores particulares y no se le dala misma a6ención al sector agrícola. Por ejemplo, hay grandes inversiones en hidrocarburos y minería.

“Hay una gran inversión en esos sectores, pero en el sector agrícola nacional aún padecemos para obtener recursos en una subasta, competir con otros sectores para poder comprar semillas y fertilizantes, eso nos preocupa porque creemos que el sector agrícola merece la misma atención que puede tener hidrocarburo”, afirmó.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube