Aumento salarial: llega una propuesta a la Mesa de Diálogo Laboral con incidencia en las utilidades

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En medio de las expectativas por los anuncios del próximo 1 de mayo, Día del Trabajador, se programó una mesa de diálogo presidencial y laboral con el fin de definir una hoja de ruta en materia salarial.

Según informó la periodista especializada en economía, Ginette González, los debates se centran en un esquema de ajustes responsables y el uso de mecanismos legales para mejorar el ingreso de los trabajadores.

Instalación oficial de la mesa de diálogo

Para este martes se tiene prevista la instalación formal de la mesa de diálogo presidencial y laboral en los espacios de La Carlota. Como antesala a ese evento, representantes de diversos sectores se reunieron este lunes en la sede de la Cámara de Trabajadores Petroleros, bajo la dirección de Wells Rangel, señaló la comunicadora.

En los encuentros preliminares participaron delegados de FEDUNEP y los representantes designados la semana pasada por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, con el objetivo es consolidar los puntos que se presentarán formalmente en el foro de diálogo social.

La propuesta de Fedindustria: Ajustes vía Ley Antibloqueo

Según fuentes recopiladas por González Fedindustria sugiere aplicar una fórmula a través de la Ley Antibloqueo para facilitar los ajustes salariales.

El planteamiento busca que los ajustes realizados no se limiten únicamente al sistema de bonos, sino que tengan una incidencia real en las utilidades de fin de año.

Asimismo, se maneja un esquema de "dos tiempos": un anuncio inicial para este primero de mayo y ajustes progresivos posteriores, en sintonía con las declaraciones del Ejecutivo sobre un aumento "responsable y justo".

Sectores sindicales piden participar en el diálogo

Mientras avanzan las conversaciones oficiales, organizaciones agrupadas en la CUTV, UNT y CODESA exigieron ser incorporadas formalmente en el foro de diálogo social, señaló la periodista.

Para presionar por su participación y debatir el tema salarial, estos sectores convocaron actividades para 24 de abril una Asamblea y foro en los espacios de la Universidad Central de Venezuela (UCV). González apuntó que probablemente el 28 de abril realizarán oncentración frente a las afueras del Ministerio del Trabajo para esta misma exigencia.

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