"Bono no es salario": FVM rechaza bono escolar de 12,50 bolívares y responde al Ministerio de Educación

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) emitió un pronunciamiento público en el que rechazó la asignación del denominado bono de inicio de clases para los trabajadores de la educación, cuyo monto asciende a 12,50 bolívares.

La organización sindical catalogó la medida como un recurso desfasado e insuficiente frente a la realidad económica que impacta directamente al magisterio venezolano.

El documento gremial respondió de forma directa a los recientes llamados del titular del Ministerio de Educación, Héctor Rodríguez, orientados a convocar a las familias y al personal docente a reincorporarse con entusiasmo a las aulas para el nuevo ciclo escolar.

Desde la representación de los trabajadores de la enseñanza sostuvieron que la postura del despacho ministerial dista de las condiciones materiales presentes en las comunidades educativas, calificando el discurso oficial como distante del panorama cotidiano que se vive en los planteles.

La representación gremial objetó además las estimaciones oficiales que sitúan los ingresos del sector educativo en torno a los 506 dólares, recordando con firmeza que las asignaciones otorgadas bajo la figura de bonos no constituyen salario ni inciden en los beneficios laborales.

Finalmente, la FVM subrayó que persiste un incumplimiento acumulado del 280 % en ajustes salariales pendientes desde el año 2018, al tiempo que denunció la progresiva reducción y eliminación de primas históricas contempladas en la convención colectiva del sector.

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