Representantes de la sociedad civil entregan propuestas de reinstitucionalización a la delegación de la AN de 2015

La comisión negociadora de la Asamblea Nacional electa en 2015 continuó este fin de semana la recepción de documentos y propuestas técnicas elaboradas por voceros de la sociedad civil y el sector académico, en el marco de las conversaciones dirigidas a definir un esquema de reinstitucionalización y recuperación del Estado de Derecho en el país.

El parlamentario Marco Aurelio Quiñónez informó que durante el encuentro con directivos de la organización Conciencia y Dignidad, junto a representantes universitarios, se evaluaron iniciativas enfocadas en el fortalecimiento institucional, la separación de poderes y la restitución de garantías ciudadanas. El legislador ratificó la disposición de la delegación para mantener consultas abiertas con diversos sectores políticos y sociales.

Las propuestas entregadas forman parte de las dinámicas de discusión que abordan la reestructuración de los poderes públicos, con especial énfasis en el Poder Judicial, así como la fijación de garantías para el ejercicio de los derechos civiles y políticos en la nación.

Por su parte, los representantes académicos e institucionales instaron a garantizar que el proceso de reforma mantenga como ejes prioritarios el respeto a las libertades fundamentales, la independencia de los organismos del Estado y la participación amplia de la ciudadanía en la reconstrucción institucional.

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