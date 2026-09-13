El millonario negocio no petrolero que une a China y Venezuela: así van las exportaciones e importantes

La nueva junta directiva de la Cámara de Comercio e Industria China Venezuela presentó sus propuestas para fortalecer las exportaciones no petroleras desde Venezuela hacia el país asiático.

Durante una entrevista para Enumerados, el presidente ejecutivo de la organización, Ángel Freytez, informó que el intercambio comercial registró un crecimiento entre el 15 % y el 17 %.

Según sus declaraciones, "las importaciones desde China a Venezuela superan los 3.500 millones de dólares, con un mercado dominado por vehículos, motos, componentes electrónicos y maquinaria".

Por su parte, las exportaciones de productos no petroleros venezolanos hacia China alcanzaron una cifra superior a los 700 millones de dólares.

Intercambio comercial entre China y Venezuela

Las autoridades gremiales trabajan en la gestión de permisos fitosanitarios para ampliar los envíos agrícolas y pesqueros. En la actualidad, el país exporta camarones, pescado, frijol verde, café y aguacate a territorio chino.

A su vez, el gremio prevé la firma de acuerdos para la autorización de 50 nuevos productos adicionales.

Acuerdos comerciales entre China y Venezuela se mantienen firmes

Freytez ratificó que la alianza entre ambas naciones continúa sólida. Ningún contrato con empresas chinas en Venezuela ha sido cancelado ni modificado durante los últimos meses.

De acuerdo con el presidente ejecutivo, el plan principal del gremio consiste en superar la etapa de extracción de minerales y materias primas para enfocarse en productos con valor agregado. Con esta estrategia, la cámara busca consolidar la cooperación bilateral tras más de una década de trabajo conjunto.

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