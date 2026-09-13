Buenas noticias para el servicio eléctrico: evalúan maniobras en Central Hidroeléctrica para sumar megavatios a la red nacional

Durante este fin de semana, autoridades del Estado Mayor de Obras Públicas y Servicios ejecutaron una inspección técnica de alto nivel en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar de El Guri.

La comisionada técnica contó con la participación del ministro para la Energía Eléctrica, el ingeniero Rolando Alcalá, conjuntamente con especialistas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y autoridades regionales, quienes chequearon en el sitio la operatividad de las unidades generadoras que integran el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Durante la jornada de trabajo en la entidad guayanesa, los representantes gubernamentales sostuvieron mesas de evaluación operativa para analizar el avance del plan de generación termoeléctrica e hidroeléctrica que adelanta el Ejecutivo con miras a incorporar nuevos megavatios a la red distribuida.

En ese contexto, el vicepresidente sectorial Juan José Ramírez destacó la trascendencia de supervisar de forma continua este complejo estratégico, al recordar que en dicha infraestructura se genera más del 70% de la energía eléctrica que consume el país, por lo que el chequeo constante de cada proceso resulta vital para asegurar la estabilidad del suministro a la población, agrega una NDP.

De igual forma, las mesas directivas trazaron hojas de ruta específicas dirigidas a fortalecer los planes de conservación de los embalses localizados en la cuenca del Bajo Caroní, adaptando la gestión hídrica frente a los patrones del fenómeno climático El Niño.

Con esta serie de diagnósticos y evaluaciones de campo desde el núcleo energético de la nación, los organismos del sector eléctrico reafirman el compromiso institucional de optimizar los servicios esenciales e incrementar la confiabilidad del sistema interconectado a escala nacional.

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