Héctor Rodríguez aclara cambios de escuelas para este lunes 14 de septiembre: los detalles de la rezonificación

En rueda de prensa, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, ofreció los detalles sobre las medidas operativas aplicadas para el regreso a las aulas de más de 6 millones de estudiantes a nivel nacional este lunes 14 de septiembre.

El plan contempla un proceso de rezonificación escolar destinado a reasignar a los alumnos cuyas instituciones sufrieron daños estructurales tras los sismos del pasado 24 de junio.

El titular del despacho educativo explicó que las reubicaciones priorizan la cercanía geográfica, asignando a los estudiantes en planteles situados dentro de la misma comunidad, parroquia vecina o municipio continuo.

Rodríguez enfatizó que los representantes deben consultar durante esta semana el nuevo centro asignado para sus hijos antes del inicio formal de las actividades lectivas.

El balance oficial sobre la red nacional de 27.000 planteles indica que 900 escuelas registraron daños leves y se mantienen en proceso de reparación.

Asimismo, 87 instituciones presentaron daños severos y entraron en fase de rehabilitación profunda, por lo que no reabrirán sus puertas de inmediato, mientras que 11 edificaciones colapsaron totalmente tras el evento telúrico.

El reporte ministerial incluye además la desocupación progresiva de 50 escuelas que funcionaban temporalmente como campamentos transitorios para las familias afectadas.

De igual forma, el plan de contingencia contempla un llamado directo a las autoridades locales para coordinar esfuerzos con los planteles, a fin de optimizar los recursos, garantizar el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar y asegurar la atención integral de las comunidades a partir de este primer día de clases.

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