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Sismos en Venezuela durante la madrugada de este 12 de septiembre: reporte de Funvisis

Las autoridades de gestión de riesgo mantienen la supervisión en las zonas vulnerables 

Por Jennifer James
Sabado, 12 de septiembre de 2026 a las 08:34 am
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Sismos en Venezuela durante la madrugada de este 12 de septiembre: reporte de Funvisis

En horas de la madrugada de este sábado, 12 de septiembre de 2026, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), reportó tres sismos que sacudieron diversos sectores. 

Según la información oficial, el primer temblor ocurrió a las 00:24 a.m., con una magnitud de 3.2 grados. Poco después la tierra se movió otra vez en el mismo sector con mayor fuerza.

Los movimientos telúricos afectaron zonas cercanas a las localidades de Aroa y Churuguara con diferentes intensidades.

Primer sismo de magnitud 3.2 en Aroa

El reporte oficial detalló que el movimiento inicial de magnitud 3.2, tuvo su origen a 38 kilómetros al noroeste de Aroa. El fenómeno se produjo a una profundidad de apenas 1.2 kilómetros. Esta escasa hondura provocó que algunos habitantes de las comunidades vecinas sintieran la sacudida.

Segundo temblor entre Falcón y Yaracuy

Casi una hora más tarde se registró el evento más fuerte de la madrugada. A la 01:16 a.m. la tierra vibró con una fuerza de 3.8 grados a 5.0 kilómetros de profundidad. La ubicación exacta fue a 37 kilómetros al noroeste de Aroa y a 51 kilómetros al este de Churuguara.

Tercer movimiento telúrico de magnitud 2.9 cerca de Churuguara

El ciclo de sacudidas continuó pocos minutos después. A la 01:20 a.m., las estaciones detectaron un tercer evento de magnitud 2.9. La profundidad alcanzó los 8.6 kilómetros y el punto central se ubicó a 33 kilómetros al este de Churuguara.

Hasta el momento no existen informes sobre personas heridas ni pérdidas materiales en los municipios afectados.

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