A dos meses y medio de los terremotos: Plan Venezuela Renace reporta la entrega de más de mil 400 viviendas

La presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faría, sostuvo una mesa de trabajo con representantes de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, la Misión Venezuela Bella y la Corporación Juntos Todo es Posible para evaluar los proyectos de reconstrucción edilicia tras el doble evento sísmico del pasado 24 de junio.

A través de sus redes sociales, la funcionaria detalló que, transcurridos dos meses y medio de la emergencia, el plan ha concretado la rehabilitación y adjudicación de 1.476 viviendas en las siete entidades declaradas bajo contingencia.

Balance Operativo de Rehabilitación Habitacional

Entregas Concretadas: Se han rehabilitado 1.476 soluciones habitacionales garantizando el retorno seguro de los núcleos familiares a sus hogares.

Proyección de Reconstrucción: Las cuadrillas de infraestructura mantienen trabajos activos de intervención, evaluación y reparación estructural en 17.000 viviendas adicionales a escala nacional.

Articulación Institucional: Las obras se ejecutan mediante el despliegue coordinado entre Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Misión Venezuela Bella y las brigadas comunales para acelerar la atención técnica de inmuebles con daños moderados y leves.







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