Gobierno convoca a ingenieros y empresas de cálculo a unirse al plan de reforzamiento estructural tras terremotos

El Ejecutivo nacional, a través de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, emitió una convocatoria abierta dirigida a empresas de cálculo estructural, ingenieros civiles y estudiantes universitarios para sumarse al plan de reparación y reforzamiento de viviendas y edificaciones afectadas por el terremoto del pasado 24 de junio de 2026.

El ministro de Transporte y presidente de la comisión, Francisco Garcés, explicó que los profesionales y firmas del área deberán completar un registro digital, seguido de un proceso de adiestramiento y acreditación técnica, con el objetivo de recibir asignaciones formales de proyectos en las zonas impactadas.

Requisitos y procedimiento de registro:

Perfil convocado: Empresas de cálculo, ingenieros civiles estructurales y estudiantes del último año de las carreras de Ingeniería y Arquitectura (quienes participarán en calidad de asistentes técnicos).

Plataforma de inscripción: Los interesados deben formalizar su postulación a través del sitio web oficial habitabilidad.gob.ve .

Fases operativas: El personal acreditado participará en las fases 2 y 3 del plan nacional, centradas en la ejecución de evaluaciones detalladas y la redacción de proyectos de ingeniería para la reconstrucción de infraestructuras públicas y privadas.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube