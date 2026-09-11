Delcy Rodríguez firma histórico pacto aéreo en Surinam: el cambio que permitirá volar a terceros países

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, suscribió diversos instrumentos bilaterales en Surinam para dinamizar el intercambio productivo, logístico e institucional entre ambas naciones.

Durante la jornada de trabajo, el pilar central de los acuerdos se enfocó en el sector aeronáutico tras la aprobación de la quinta libertad del aire, una medida diseñada para expandir las rutas comerciales de pasajeros y carga hacia nuevos destinos internacionales.

La adopción de este marco legal permitirá que las aerolíneas de ambos países utilicen a Venezuela o Surinam como escala intermedia para embarcar y desembarcar viajeros con destino a un tercer Estado.

La decisión facilitará la apertura de itinerarios más flexibles, reducirá los costos operativos para las empresas de transporte y habilitará conexiones directas hacia otras latitudes de la región caribeña y atlántica.

Acuerdos en materia pesquera, turística y agroalimentaria

Según el reporte oficial en NDP, la firma de convenios abarcó también la regulación del sector pesquero y acuícola en el océano Atlántico, garantizando mecanismos de supervisión conjunta.

Asimismo, ambas delegaciones establecieron alianzas para impulsar el intercambio comercial de productos agroalimentarios y concretar iniciativas de promoción turística bilateral.

En el área energética, los dos países formalizaron acuerdos en materia de hidrocarburos orientados a la formación técnica y a la investigación tecnológica compartida, complementados con convenios de capacitación educativa a través del INCES y la Universidad Bolivariana para la Diplomacia de Paz.

Declaración conjunta y delegación oficial

El encuentro culminó con la firma de una Declaración Conjunta entre las jefas de Estado, documento que fija una posición común, ratifica el respaldo político mutuo y establece una hoja de ruta formal de cooperación.

La delegación venezolana en Paramaribo estuvo conformada por los ministros Paula Henao (Hidrocarburos), Francisco Garcés (Transporte), Daniella Cabello (Turismo), Juan Carlos Loyo (Pesca y Acuicultura) y Juan Escalona (Despacho de la Presidencia).

Completan la comitiva el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Ángel Pérez Pirela, los viceministros Oliver Blanco y Raúl Licausi, y la embajadora venezolana en Surinam, Ayerim Flores Rivas.

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