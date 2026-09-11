EEUU abre vía de financiamiento para sector venezolano: de qué trata

El Gobierno de Estados Unidos (EEUU) habilitó un nuevo mecanismo de crédito destinado a respaldar al sector agrícola venezolano.

La decisión representa un giro inédito dentro de la nueva etapa de acercamiento económico entre Washington y Caracas, de acuerdo con una investigación publicada este viernes por el diario español ABC.

El reporte del medio europeo destaca que esta iniciativa introduce un componente de cooperación financiera directa para la actividad agropecuaria nacional, en un escenario donde ambas partes mantienen conversaciones en materia de petróleo e inversiones estratégicas.

La información revelada por ABC precisa que la apertura de estas líneas crediticias busca resolver las fallas de liquidez que enfrenta el campo venezolano para el abastecimiento de insumos básicos y tecnología.

Según el diario madrileño, el esquema contempla la facilitación de recursos económicos para la compra de maquinaria, fertilizantes, semillas, sistemas de riego y combustible, lo que permitirá reactivar áreas de cultivo paralizadas por falta de capital.

Implicaciones en la producción de alimentos

El diario ABC enfatiza que este paso financiero podría generar un impacto positivo sobre la producción nacional de alimentos a mediano plazo, reduciendo la dependencia de importaciones y dinamizando la economía local.

La medida marca un precedente en las relaciones bilaterales recientes al abrir el flujo de créditos en una línea de producción clave para el consumo interno del país.

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