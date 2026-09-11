Estudiantes de 19 puntos quedaron sin cupo universitario: ministra Sanjuán anuncia nueva convocatoria del SNI

La ministra para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, presentó el balance general del Sistema Nacional de Ingreso (SNI) y reveló que 7.722 bachilleres con promedios de excelencia entre 18 y 19,9 puntos no obtuvieron asignación en sus opciones elegidas.

Ante esta situación, la funcionaria anunció que el ministerio evalúa abrir una nueva convocatoria del SNI en un lapso de seis meses para absorber a los estudiantes rezagados, precisó en rueda de prensa.

La titular de la cartera universitaria detalló que el proceso registró una demanda total de 397.556 aspirantes frente a una oferta inicial de 363.971 plazas.

Al respecto, explicó que el sistema asignó cupo a 237.754 estudiantes en la educación pública superior, lo que equivale al 65% de la solicitud nacional, mientras que 71.557 aspirantes quedaron certificados para universidades privadas, Misión Sucre e instituciones de seguridad.

Brecha en la demanda y carreras más solicitadas

La ministra Sanjuán subrayó la marcada diferencia entre las aspiraciones del sector estudiantil y la disponibilidad física en los recintos universitarios. Como ejemplo de este fenómeno, citó el caso de la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde más de 50.000 jóvenes solicitaron ingreso para una oferta disponible de apenas 3.800 cupos.

Asimismo, la alta funcionaria precisó que Medicina encabeza la lista de las carreras con mayor demanda nacional al sumar 90.153 solicitudes, seguida por las opciones de Administración, Fisioterapia, Derecho, Medicina Veterinaria, Psicología, Contaduría Pública, Ingeniería Mecánica y Enfermería.

Sanjuán también informó sobre la atención a fallas técnicas por saturación en la plataforma web de consulta, las cuales solventan junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Medidas de infraestructura y acuerdos laborales

En su balance, Sanjuán presentó una hoja de ruta con respuestas inmediatas para el sector.

Entre los anuncios, destaca el exhorto a los rectores para absorción garantizada de los promedios altos, la asignación de terrenos en la UCV para construir sedes de Nutrición, Salud Pública y Bioanálisis, y un convenio con el Ministerio de Educación para la carga automatizada de calificaciones de quinto año directamente al sistema universitario.

Para finalizar, la ministra convocó a construir un debate nacional hacia una nueva Ley de Universidades ante la Asamblea Nacional para erradicar la exclusión.

En el ámbito de reivindicaciones para el personal docente, confirmó la incorporación de los profesores contratados al beneficio del bono académico, así como la inclusión de los profesores a tiempo convencional a partir del próximo mes.

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