Fevipan garantiza la harina para el pan de jamón: conozca las fechas de la Expo Fevipan

La Federación Venezolana de Industriales de la Harina de Trigo (Fevipan) garantiza la materia prima para elaborar el típico pan de jamón en diciembre.

El presidente del gremio panadero, Tomás Ramos López, indicó que garantizan el suministro de harina de trigo para elaborar el pan de jamón y el panetone.

“Tenemos suficiente harina de trigo, tenemos suficiente azúcar, y suficientes grasas, para el pan de jamón, rosca, y panetón sobre todo”, dijo.

Comentó que no puede precisar el precio del pan de jamón debido a que está sujeto a variaciones del tipo de cambio. “Al venezolano le digo quédese tranquilo, será al precio justo, al que debe ser”.

Ramos precisó que en Venezuela se reciben al año 1 millón 200 mil toneladas de trigo. “Los números han ido variando un poco, somos un país con un consumo per cápita de 24 kg en estos momentos. Creemos que eso se está nivelando, en Venezuela compite con la arepa, pero los dos sobreviven sin problema”.

La Expo Fevipan se efectuará del 17 al 19 de septiembre

Destacó que el gremio efectuará la Expo Fevipan 2026, del 17 al 19 de septiembre en la ciudad de Valencia, estado Carabobo; que contará con exposición industrial, concursos nacionales, demostraciones en vivo, master class y conferencias. Habrá más de 100 expositores.

“En el evento de Fevipan participan empresas privadas que exhiben de todo tipo de productos, y son el punto donde van los trabajadores a aprender cómo se hacen las masas”, afirmó.

Comentó que la gente acude a ver los concursos de panificación, de pastelería, es un concurso en vivo donde todo el mundo participa y se beneficia. Los asistentes tendrán la posibilidad de conocer proveedores y obtener códigos para comprar materia prima. Fevipan es una puerta.

Señaló que en el vento habrá talleres y concursos. “Hay seis Copas, una de niños, otra de repostería, otra copa es de pastelería de adultos, panificación de adultos, otra de hojaldre con laminados; y tenemos una de las más nuevas, la del artesano de la repostería, un trabajo muy importante y respetable”.

Anunció que el año entrante la Expo contará con chocolatería y todo lo referente a la confitería.

Ramos aseguró que en la Expo Fevipan habrá cuatro talleres, con profesionales de la industria de la panificación, de la parte contable de las panaderías y todo lo referente al ramo. “tendremos a Asdrúbal Oliveros que hablará de la parte financiera y de la economía venezolana”, dijo.

Ramos indicó que está invitada la presidenta (E) Delcy Rodríguez para inaugurar el evento, ministros, embajadores, Fedecámaras; entre otros.

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