Pagan bonificación por el inicio del año escolar: esto cobran los trabajadores del MPPE

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) inició el abono correspondiente a la Bonificación por el Inicio del Año Escolar a su personal docente, administrativo y obrero.

De acuerdo con los reportes oficiales, el pago se comenzó a reflejar directamente en las cuentas nómina del sector educativo desde el jueves 10 de septiembre.

Pagan bonificación por el inicio del año escolar

Los trabajadores de la nómina educativa reciben el depósito equivalente a 12,50 bolívares.

A través de diversas redes sociales, los beneficiados confirmaron la acreditación junto a sus depósitos correspondientes a los pagos de la primera quincena del mes en curso.

Asignación del Bono de Responsabilidad Profesional

A la par de este abono nómina, el sector docente reportó la entrega del Bono de Responsabilidad Profesional mediante la plataforma Patria.

Educadores confirmaron la recepción de este beneficio en su monedero digital con un monto actualizado de 41.000,00 bolívares.

Comprobantes de pago verificados por los mismos trabajadores confirman la asignación completa de esta suma en el sistema Patria, según lo reportó en sus redes sociales Noticias Digital Patria.

Esta transferencia representa un ingreso complementario para los profesionales de la educación al inicio del nuevo ciclo escolar.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube