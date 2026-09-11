Prepare el paraguas este 11 de septiembre: Inameh prevé lluvias y temperaturas de hasta 39°C

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este viernes 11 de septiembre de 2026 habrá un incremento de la cobertura nubosa con lluvias en varias regiones del país durante la tarde, en combinación con temperaturas extremas que alcanzarán los 39°C en zonas puntuales y la presencia de polvo sahariano.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, durante la mañana, se prevé cielo con nubosidad de parcial a zonas poco nubladas en gran parte del país.

Sin embargo, se estima nubosidad asociada a lloviznas dispersas en áreas al norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, norte de Monagas, sur de Sucre, partes de Bolívar, Amazonas, llanos occidentales, Andes y Zulia.

Mientras que para la tarde y noche se espera un aumento progresivo de la nubosidad, manteniendo precipitaciones de variable intensidad en la Guayana Esequiba, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Carabobo, Yaracuy, llanos occidentales, Andes, este de Falcón y Zulia.

En el resto del país, predominará nubosidad parcial con algunos intervalos despejados.

¿Cómo será el clima en las Grandes Caracas según el Inameh?

En la Gran Caracas, que contempla Miranda, Distrito Capital y La Guaira, el Inameh prevé nubosidad fragmentada en la mañana con lloviznas en los Altos Mirandinos.

Para la tarde estiman un aumento de nubes con lluvias en zonas montañosas y temperaturas entre los 18°C y 28°C.

Calor extremo de 39°C y polvo del Sahara

A la par de las precipitaciones, el Inameh destaca la presencia de concentraciones leves a moderadas de polvo del Sahara y altas temperaturas en gran parte del país.

Las zonas que registrarán los picos de calor más intensos con máximas de 39°C son el estado Zulia (Maracaibo), Falcón (Coro) y la Guayana Esequiba.

Otras ciudades principales presentarán un ambiente caluroso durante el día, destacando Barcelona, Cumaná, Maturín, Tucupita, San Felipe y Barquisimeto con máximas de 35°C a 36°C, mientras que las mínimas más bajas del país se ubicarán en los Andes, alcanzando los 7°C en la ciudad de Mérida.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube