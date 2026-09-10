Sundde despliega fiscalización por ofertas de temporada: esto deberán cumplir los comercios

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La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) desplegó a sus fiscales en establecimientos comerciales de todo el país para supervisar las promociones y descuentos de la temporada.

A través de sus redes sociales, la Sundde divulgó un video en el que explicó las acciones que se llevan a cabo.

En tal sentido, indicó que realiza inspecciones para garantizar la transparencia en los precios y proteger la economía de los usuarios.

Durante los abordajes en calle, la institución exige a los comercios la exhibición visible de la tasa de cambio oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Asimismo, los fiscales verifican que los precios tachados y los porcentajes de rebaja correspondan a ofertas reales y no a mecanismos de publicidad engañosa.

Condiciones obligatorias para los establecimientos

Las autoridades recordaron que los consumidores tienen derecho a recibir información clara, precisa y veraz sobre las condiciones de cada promoción antes de realizar su compra.

Todos los comercios deben detallar de forma transparente el alcance de los descuentos, los productos participantes y las formas de pago aceptadas bajo la referencia oficial del BCV.

Además, reiteró que todas las inspecciones, trámites y acompañamientos realizados por su personal son totalmente gratuitos, exhortando al sector comercial a cumplir con la normativa legal vigente.

Frente a cualquier cobro a tasa no oficial, alteración de costos o promociones falsas, la Sundde instó a la población a formalizar sus reportes. Los ciudadanos pueden interponer sus reclamos a través de las oficinas estadales del organismo, así como por medio de sus canales digitales y correo electrónico institucional.

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