Conferry suma salidas exclusivas para la ruta Puerto La Cruz-Margarita: fechas y horarios

Suscríbete a nuestros canales

La empresa Conferry anunció recientemente la incorporación de dos nuevos zarpes especiales orientados de forma exclusiva a los vehículos de carga en la trayectoria entre Puerto La Cruz y la isla de Margarita.

A través de un comunicado oficial en su cuenta de Instagram, la naviera indicó que esta acción busca mejorar el flujo de mercancías y apoyar las labores de traslado hacia el estado Nueva Esparta frente al incremento en la demanda del sector.

Los choferes y empresas de transporte tienen la opción de apartar sus espacios de manera anticipada para estas salidas programadas. Una de las ventajas de la medida es que reforzará la llegada de productos al territorio insular y mantendrá el movimiento comercial continuo durante los próximos días.

Horarios y fechas de los zarpes especiales de Conferry

El primer viaje de esta programación saldrá el jueves 10 de septiembre a las 8:00 de la mañana desde Puerto La Cruz hacia la isla de Margarita. Por su parte, la ruta de retorno desde Margarita hacia Puerto La Cruz se realizará el domingo 13 de septiembre a las 5:00 p.m.

Reservación de cupos para carga pesada

Los interesados en apartar un lugar en cualquiera de las dos fechas deben tramitar su solicitud directamente con la empresa. Para este proceso, la naviera habilitó la atención a través de la línea telefónica de WhatsApp 0412-6260409.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube