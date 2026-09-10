El INTT se pronuncia por el uso de cuatrimotos: la advertencia a conductores este 10 de septiembre

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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) se pronunció este 10 de septiembre con una advertencia directa para los propietarios y conductores de cuatrimotos, ATV y cuatriciclos en todo el país.

La institución ratificó la estricta prohibición de circulación para estas unidades en las autopistas, carreteras y avenidas de la red vial nacional.

A partir de este anuncio, los cuerpos policiales y de seguridad vial desplegados en el territorio nacional iniciarán labores de fiscalización para velar por el cumplimiento de la norma.

Las autoridades confirmaron que aplicarán sanciones administrativas y procederán a la inmediata retención de los vehículos que transiten por las vías públicas.

Fallas de seguridad y falta de homologación

El organismo adscrito al Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz recordó que las cuatrimotos están concebidas únicamente para un uso recreativo, deportivo o rústico fuera de la red vial.

Según la evaluación técnica del ente, la ingeniería de estos modelos no cumple con los requisitos mínimos de seguridad para interactuar con el tráfico urbano o interurbano.

Entre las principales deficiencias señaladas destacan la falta de iluminación reglamentaria, la ausencia de espejos retrovisores aptos para la vía pública y el uso de cauchos de taco para tierra o barro, los cuales pierden adherencia sobre la carpeta asfáltica.

Fiscalización y retención de unidades

Agrega que los sistemas de frenado y suspensión de los cuatriciclos resultan insuficientes para detener la marcha a velocidades de vía rápida, sumado a la carencia de elementos de protección para ocupantes y peatones.

Frente al despliegue de los operativos de control en las calles, las autoridades instaron a los propietarios de estas unidades a acatar las disposiciones legales para evitar multas, procedimientos administrativos y la pérdida del vehículo.

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