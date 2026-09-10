Dos ondas tropicales cruzan Venezuela este 10 de septiembre: zonas más afectadas según el Inameh

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este jueves 10 de septiembre de 2026, el desplazamiento simultáneo de la Onda Tropical Nro 47, ubicada en el occidente venezolano, y la Onda Tropical Nro 48, que transita sobre el oriente, reforzarán las condiciones para la formación de lluvias de intensidad variable en gran parte del territorio.

De acuerdo con el reporte del Inameh, este panorama responde a la interacción de ambos sistemas con la zona de convergencia intertropical y la vaguada monzónica, sumado a los efectos del calentamiento diurno. Asimismo, se mantiene la presencia de polvo del Sahara en concentraciones de leves a moderadas.

Zonas con mayor pronóstico de precipitaciones según el Inameh

Según el pronóstico, durante la mañana, se prevé cielo con nubosidad de parcial a fragmentada en gran parte del país.

Asimismo, se estima nubosidad asociada a lloviznas dispersas en áreas al norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Sucre, partes de Bolívar, Amazonas, Miranda, llanos centrales, occidentales, este de Falcón, Andes y Zulia.

Mientras que en las horas de la tarde y noche se espera un aumento progresivo de la nubosidad, manteniendo precipitaciones de variable intensidad en la Guayana Esequiba, Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Carabobo, Yaracuy, llanos centrales, occidentales, Andes, este de Falcón y sur del Zulia.

En el resto del país, predominará nubosidad parcial con algunos intervalos despejados.

En la Gran Caracas, tras probables lloviznas matutinas en los Altos Mirandinos, se esperan precipitaciones en horas de la tarde y temperaturas que irán de los 18 °C a los 28 °C.

A pesar de la inestabilidad atmosférica y las lluvias proyectadas, los valores térmicos se elevarán en horas de la tarde.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 39 °C en ciudades como Maracaibo (Zulia), Coro (Falcón) y la Guayana Esequiba.

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