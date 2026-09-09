¿Se viene un aumento de los ingresos de los trabajadores? Esto dice dirigente de Fetrasalud

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El secretario ejecutivo de la Federación Nacional de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, anunció recientemente la instalación de una nueva mesa de diálogo y consensos laborales enfocada en el sector público.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Zambrono explicó que el objetivo de este encuentro es la discusión y presentación de propuestas para revertir el deterioro en las condiciones de los trabajadores venezolanos.

En el mismo material, el dirigente sindical enfatizó que existe la proyección de un próximo incremento en los ingresos de los empleados. Sin embargo, aclaró que la exigencia unánime de los gremios es el ajuste directo al salario básico y no mediante bonificaciones.

Aumento de salario básico para el sector público

Sobre el ajuste salarial, Zambrano señaló: "Viene un aumento, pero tiene que ser de salario y ahí está parte de las exigencias que como trabajadores debemos realizar".

Asimismo, hizo un llamado a la unidad gremial para lograr la recuperación del ingreso real de los empleados públicos, al cual describió como "el salario, lo que multiplica".

Bonos y distorsiones laborales en las nóminas regionales

El vocero de Fetrasalud advirtió sobre las distorsiones que genera la actual asignación de beneficios especiales no salariales. Explicó que los bonos suelen profundizar las brechas laborales debido a la exclusión de sectores dependientes de las administraciones locales.

En ese sentido, el dirigente denunció la inequidad en los pagos: "cada vez que pagan un bono la situación empeora, como ocurrió con el bono único especial, conocido en el sector educativo como vacacional, el cual se canceló a la nómina nacional, dejando por fuera a la nómina regional de gobernaciones y alcaldías".

El representante de la federación también subrayó la permanencia de las protestas en los centros asistenciales de Caracas y concluyó con un mensaje de reclamo para el sector, al recordar a los empleados que ellos representan la verdadera fuerza de la clase obrera venezolana.

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