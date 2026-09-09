Sismos en las primeras horas de hoy 9 de septiembre: reportes Funvisis

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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó sobre dos movimientos telúricos registrados en las primeras horas de este 9 de septiembre en distintas regiones del país.

Ambos eventos fueron detectados durante la madrugada como parte del monitoreo sísmico habitual.

Primer reporte en Zulia

El primer sismo ocurrió a la 1:30 am y tuvo una magnitud de 3.1 Mw. Según Funvisis, el epicentro se ubicó a 36 kilómetros al sureste de Bachaquero, en el estado Zulia, con una profundidad de 2,6 kilómetros.

Segundo movimiento en Falcón

Dos horas después, a las 3:30 am, el organismo registró un segundo temblor de 2.6 Mw. Este evento tuvo una profundidad de 10,8 kilómetros y su epicentro se localizó a 48 kilómetros al este de Churuguara, en el estado Falcón.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre afectaciones materiales ni personas lesionadas a causa de estos movimientos telúricos registrados durante la madrugada.

Funvisis continúa con el seguimiento de la actividad sísmica en Venezuela y publica de forma periódica los reportes oficiales de los eventos detectados en diferentes regiones del territorio nacional.

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