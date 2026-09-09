Reporte Inameh: así afectarán las lluvias a la Gran Caracas y el interior del país este 9 de septiembre

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), presentó el pronóstico del clima en Venezuela para este miércoles 9 de septiembre.

De acuerdo con el último boletín, durante las primeras horas del día predomina el cielo con nubes dispersas en gran parte del territorio nacional, con algunas lloviznas en diversas regiones.

Para la tarde y la noche las precipitaciones aumentarán su intensidad. Las lluvias surgen debido al paso de la onda tropical Nro. 47, además de la presencia de polvo del Sahara en concentraciones bajas.

Pronóstico del clima en la Gran Caracas

En la Gran Caracas, que abarca Miranda, Distrito Capital y La Guaira, la mañana registra nubes con lloviznas en zonas de montaña. Después del mediodía el cielo se mantiene parcialmente nublado y ocurren lluvias de corta duración. La temperatura mínima se ubica en 18°C y la máxima alcanza los 28°C.

Lluvias en las regiones del país

Las zonas con mayor presencia de lluvias durante la tarde son Guayana Esequiba, Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Los Andes, Falcón y Zulia.

En la región del Centro Norte Costero se prevén precipitaciones aisladas, mientras el resto del país mantiene periodos con sol y pocas nubes.

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