Marco Rubio afirma que deben realizarse elecciones en Venezuela tras una reconstrucción institucional

Suscríbete a nuestros canales

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró este martes la necesidad de que en Venezuela se celebren comicios, aunque precisó que la jornada debe desarrollarse bajo los parámetros adecuados para evitar que el país enfrente un nuevo escenario de inestabilidad.

El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que existen conversaciones en marcha orientadas a un esquema de gobernabilidad entre la representación de la Asamblea Nacional electa en 2015, último poder legislativo reconocido como legítimo por Washington, y las autoridades interinas del país.

Rubio calificó el diálogo en curso como un mecanismo de "reconciliación y transición", destacando que las negociaciones han registrado avances significativos, aunque enfatizó que aún se deben consolidar bases institucionales sólidas para hacer viables las votaciones.

“Tenemos negociaciones andando, es decir, negociaciones, pero realmente es un proceso de reconciliación y transición entre la Asamblea Nacional del 2015, que fue la última Asamblea que nosotros reconocíamos como democráticamente electa, y las autoridades interinas del país”, afirmó el funcionario.

“Obviamente, para ver, hay que tener instituciones, hay que tener una Corte Suprema, hay que tener un comité electoral nacional, tienen que tener maquinarias de votación, tienen que tener partidos políticos, tienes que tener una prensa libre y abierta para que los candidatos puedan aspirar y expresarse”, sostuvo Rubio al detallar las condiciones requeridas.

Recuperación cívica y económica paralela

El representante de la diplomacia estadounidense argumentó que el restablecimiento de los organismos democráticos debe ejecutarse de forma simultánea con los planes de reactivación financiera de la nación.

“Eso hay que construirlo a la misma vez que estamos ayudando a que Venezuela tenga una reconstrucción económica. Tiene también que tener una reconstrucción cívica, una reconstrucción de instituciones que permitan tener elecciones válidas”, dijo Rubio.