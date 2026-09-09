Activan rezonificación escolar para alumnos afectados por los sismos del 24 de junio

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El Ministerio para la Educación anunció la activación de un proceso de rezonificación escolar de cara al inicio del año académico 2026-2027, con el fin de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes afectados por los sismos del pasado 24 de junio.

De acuerdo con la cartera educativa, el plan contempla la reasignación de la matrícula hacia los planteles activos más cercanos a cada comunidad, parroquia o municipio.

Las autoridades educativas llaman de manera urgente a los padres y representantes a verificar la reasignación de sus representados durante el transcurso de esta semana.

Un total aproximado de 27.000 instituciones en el país, unas 900 sufrieron daños leves y permanecen en fase de reparación, mientras que 87 planteles registraron daños severos y 11 colapsaron por completo, por lo que serán sometidos a obras de rehabilitación profunda.