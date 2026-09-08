Inameh: reportan precipitaciones con descargas eléctricas para el oriente y centro del país la noche de este 8 de agosto

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) emitió un boletín de seguimiento, informando sobre la formación de núcleos nubosos generadores de lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica focalizada en el oriente, norte de la Guayana Esequiba y franja central.
El reporte señala la aproximación de la Onda Tropical N° 47 al territorio nacional, sumado a concentraciones de polvo del Sahara en la región septentrional.
De acuerdo con las imágenes satelitales y el monitoreo de radares del organismo técnico, el desarrollo convectivo afectará con mayor severidad a las siguientes entidades:
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