Lluvias

Inameh: reportan precipitaciones con descargas eléctricas para el oriente y centro del país la noche de este 8 de agosto

Por Yasmely Saltos
Martes, 08 de septiembre de 2026 a las 05:30 pm
Inameh: reportan precipitaciones con descargas eléctricas para el oriente y centro del país la noche de este 8 de agosto

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) emitió un boletín de seguimiento, informando sobre la formación de núcleos nubosos generadores de lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica focalizada en el oriente, norte de la Guayana Esequiba y franja central.

El reporte señala la aproximación de la Onda Tropical N° 47 al territorio nacional, sumado a concentraciones de polvo del Sahara en la región septentrional.

De acuerdo con las imágenes satelitales y el monitoreo de radares del organismo técnico, el desarrollo convectivo afectará con mayor severidad a las siguientes entidades:

 
Región Oriental y Nororiente: Norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui y el sur del estado Sucre.
 
Región Central: Cobertura parcial de mantos nubosos con precipitaciones breves en Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital.
 
Condición del Tiempo: Núcleos convectivos generadores de chubascos y descargas eléctricas recurrentes en los sectores señalados.
 

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