GeoPark apuesta por el petróleo venezolano: este es su millonario plan para el campo Bare

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La petrolera GeoPark prepara un amplio proyecto para desarrollar el campo Bare en Venezuela durante los próximos 25 años. La iniciativa contempla recursos cercanos a 6.800 millones de dólares entre inversión y gastos operativos, en medio de los nuevos acuerdos que buscan recuperar la producción petrolera del país y atraer capital extranjero al sector energético.

El plan comenzaría a ejecutarse este año y contempla un incremento progresivo de la extracción de crudo hasta alcanzar entre 85.000 y 95.000 barriles diarios.

Para lograr ese objetivo, la empresa prevé intervenir pozos existentes y ampliar las operaciones mediante nuevas perforaciones.

Felipe Bayón, CEO de GeoPark, señaló que Bare podría alcanzar una producción acumulada de aproximadamente 600 millones de barriles durante el período contractual. El ejecutivo también comparó el potencial del yacimiento con el que llegó a registrar el campo Rubiales en Colombia, uno de los activos petroleros de mayor relevancia en ese país.

El desarrollo de Bare se incorpora a una etapa de mayor participación de compañías internacionales en la industria petrolera venezolana. En este contexto, distintas empresas han mostrado interés en proyectos destinados a recuperar infraestructura, incorporar tecnología y aumentar la extracción de crudo.

Acuerdo con PDVSA

GeoPark y el Grupo Gilinski alcanzaron un acuerdo con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para trabajar de manera conjunta en el desarrollo del campo Bare. El contrato tendrá una vigencia de 25 años.

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