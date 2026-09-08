Marco Rubio revela qué ocurrirá con el dinero del petróleo en Venezuela: esto dijo sobre el acuerdo

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó cuál será el destino de los ingresos generados por el reciente acuerdo petrolero entre Venezuela y EEUU.

A través de una declaración difundida por el Departamento de Estado, Rubio destacó el potencial de los campos petroleros incluidos en el acuerdo y su capacidad para generar regalías e ingresos para los venezolanos.

“Estos campos van a producir y generar regalías e ingresos para el pueblo venezolano que, con el tiempo, serán administrados por un gobierno democráticamente electo”.

La declaración se produce en medio de los anuncios sobre el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, que contempla inversiones para incrementar la producción y reactivar parte de la industria energética del país.

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