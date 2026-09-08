Video

Marco Rubio revela qué ocurrirá con el dinero del petróleo en Venezuela: esto dijo sobre el acuerdo

La cuenta oficial de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas reposteó la entrevista a través de sus redes sociales.

Por Jessica Molero
Martes, 08 de septiembre de 2026 a las 12:14 pm
Marco Rubio revela qué ocurrirá con el dinero del petróleo en Venezuela: esto dijo sobre el acuerdo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó cuál será el destino de los ingresos generados por el reciente acuerdo petrolero entre Venezuela y EEUU.

A través de una declaración difundida por el Departamento de Estado, Rubio destacó el potencial de los campos petroleros incluidos en el acuerdo y su capacidad para generar regalías e ingresos para los venezolanos.

“Estos campos van a producir y generar regalías e ingresos para el pueblo venezolano que, con el tiempo, serán administrados por un gobierno democráticamente electo”.

La declaración se produce en medio de los anuncios sobre el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, que contempla inversiones para incrementar la producción y reactivar parte de la industria energética del país.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

AGRÉGANOS A TUS FUENTES PREFERIDAS

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América