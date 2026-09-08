Nuevas reglas en Venezuela: estos profesionales independientes deberán inscribirse en un registro obligatorio para trabajar con clientes

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La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) estableció nuevas disposiciones relacionadas con el Registro Unificado de Sujetos Obligados (RUSO).

La Circular Oficial N° 002-2026 contempla obligaciones para determinados profesionales independientes que intervienen en operaciones financieras, comerciales o patrimoniales realizadas para terceros.

La medida alcanza a sectores profesionales que, por la naturaleza de sus funciones, pueden participar en transacciones consideradas sensibles. Entre ellos aparecen contadores públicos, abogados, administradores y otros trabajadores independientes, siempre que las actividades que desarrollen estén comprendidas dentro de los supuestos establecidos por la normativa.

¿Cuándo aplica el registro?

La obligación está vinculada principalmente con el tipo de servicio que presta cada profesional. El registro adquiere especial importancia cuando existe participación directa en operaciones que involucran recursos, bienes o estructuras empresariales pertenecientes a terceros.

Las autoridades buscan que los profesionales sujetos a la normativa incorporen procedimientos de verificación y control dentro de las actividades que realizan.

El esquema también pretende reforzar la transparencia y la aplicación de mecanismos de debida diligencia.

De esta manera, los profesionales que manejen operaciones sensibles para terceros quedan incorporados a un sistema que permite establecer mayores controles sobre determinadas transacciones.

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