Atención conductores en Charlotte: la oficina del DMV cambia de sede y abre sus puertas en esta nueva dirección

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La oficina de la División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (NCDMV) en East Charlotte inició la atención al público en una nueva sede.

Las nuevas dependencias están ubicadas en 5525 Albemarle Road, Suite 200, según el reporte de Country1037fm.

El nuevo espacio se encuentra localizado a aproximadamente una milla y media de la antigua oficina de Executive Circle, la cual cerró sus puertas de forma definitiva el pasado 26 de agosto. El cambio permite mantener la atención presencial cerca de los conductores de la zona este de la ciudad.

Horarios y sedes alternativas disponibles

La nueva sucursal operará en su horario regular de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., permaneciendo cerrada durante los feriados estatales oficiales.

Para quienes necesiten realizar trámites presenciales de licencias de conducir mientras se completa el traslado, el NCDMV cuenta con cuatro ubicaciones alternativas en el área metropolitana de Charlotte:

Charlotte Norte: 9711 David Taylor Drive.

Charlotte Sur: 201 W. Arrowood Road, Suite H.

Charlotte Oeste: 6016 Brookshire Blvd.

Oficina de Monroe: 3122 US Highway 74 W.

Trámites en línea y actualización del sistema

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que la mayoría de las gestiones, como la renovación de la licencia de conducir, se pueden efectuar de manera digital a través del portal web oficial del NCDMV sin necesidad de acudir a una sucursal física.

La reubicación de esta sede responde a los planes de optimización del servicio del NCDMV en el estado, mientras la institución prepara la próxima implementación de las licencias de conducir digitales.

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