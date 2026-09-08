Alerta por Huracán Lowell en Hawái: zonas bajo aviso, medidas de seguridad y números de emergencia

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El ciclón Lowell, un huracán de categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 110 mph (175 km/h), avanza frente a las islas del archipiélago de Hawái.

De acuerdo con los reportes más recientes del Centro Nacional de Huracanes (NHC) y del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el centro del sistema se desplaza hacia el norte-noreste a 18 mph, bordeando el oeste de las islas y trayendo consigo fuertes precipitaciones, ráfagas dañinas y riesgo severo de inundaciones repentinas.

El ojo del fenómeno meteorológico se sitúa a unas 90 millas al oeste de Lihue (Kauai) y a unas 190 millas al oeste-noroeste de Honolulu (Oahu), registrándose ya cortes de energía por caída de árboles y líneas eléctricas en el condado de Kauai.

Estado de las alertas meteorológicas activas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes los siguientes niveles de aviso:

Aviso de Huracán: Condado de Kauai (incluyendo las islas de Kauai y Niihau) y el Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea (desde Nihoa hasta French Frigate Shoals).

Condado de Kauai (incluyendo las islas de Kauai y Niihau) y el Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea (desde Nihoa hasta French Frigate Shoals). Aviso de Tormenta Tropical: Isla de Oahu.

Pronóstico de lluvias, vientos y marejadas por zona

Las bandas de humedad asociadas a Lowell están dejando lluvias intensas y condiciones de tormenta en gran parte del estado:

Condado de Kauai y Niihau: se estiman precipitaciones acumuladas de 4 a 8 pulgadas adicionales, alcanzando máximos locales de hasta 24 pulgadas en zonas montañosas. Se prevén marejadas ciclónicas de 2 a 4 pies sobre el nivel del suelo en la costa sur y probabilidad de tornados o trombas marinas aisladas.

se estiman precipitaciones acumuladas de 4 a 8 pulgadas adicionales, alcanzando máximos locales de hasta 24 pulgadas en zonas montañosas. Se prevén marejadas ciclónicas de 2 a 4 pies sobre el nivel del suelo en la costa sur y probabilidad de tornados o trombas marinas aisladas. Oahu y Condado de Maui: se prevé acumulación de lluvia de 2 a 5 pulgadas adicionales, con picos aislados de hasta 10 pulgadas y ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical.

se prevé acumulación de lluvia de 2 a 5 pulgadas adicionales, con picos aislados de hasta 10 pulgadas y ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical. Isla Grande (Big Island): lluvias adicionales de 3 a 8 pulgadas, con sectores donde los acumulados del temporal podrían acumular hasta 12 pulgadas.

Riesgo principal: el exceso de agua sobre terrenos ya saturados incrementa significativamente el peligro de deslaves de tierra e inundaciones repentinas.

Medidas de seguridad directas

Ante el deterioro del tiempo, las autoridades de emergencia del condado de Kauai y del estado recomiendan:

Permanecer en resguardo: evite desplazarse por carreteras inundadas o salir a verificar daños mientras las condiciones continúen críticas. Cuidado con tendidos eléctricos: no toque cables ni postes derribados; asuma que todos están energizados. Reserva de agua y energía: conserve agua potable, mantenga sus teléfonos y baterías cargados y limite el consumo eléctrico. Resguardo de documentación: conserve sus documentos personales (identificaciones, pasaportes o registros de residencia) en bolsas herméticas de plástico selladas. Precaución en zonas costeras: queda prohibido el ingreso al mar debido al fuerte oleaje y las corrientes de resaca mortales.

Red de Albergues Comunitarios: las instalaciones públicas, como escuelas secundarias y centros comunitarios en las zonas bajo aviso de huracán, han activado refugios de evacuación temporal para familias en zonas inundables.

Números y contactos de emergencia en Hawái

Emergencias vitales: 911

911 Línea de no emergencia Policía de Kauai: 808-241-1711

808-241-1711 Información de Asistencia y Refugios en Hawái: Marcar al 211

Contexto de temporada de ciclones 2026: la cuenca del Pacífico Central atraviesa su periodo más activo de la temporada (agosto-octubre). Este fenómeno ocurre pocas semanas después de que la tormenta tropical Lala impactara la Isla Grande. En el Pacífico Oriental opera simultáneamente el huracán Marie (de categoría 1), generando marejadas peligrosas e intensas corrientes de resaca en costas de México, la península de Baja California y el sur de California.

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