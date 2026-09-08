Alerta por Huracán Lowell en Hawái: zonas bajo aviso, medidas de seguridad y números de emergencia

El ciclón Lowell, un huracán de categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 110 mph (175 km/h), avanza frente a las islas del archipiélago de Hawái.
De acuerdo con los reportes más recientes del Centro Nacional de Huracanes (NHC) y del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el centro del sistema se desplaza hacia el norte-noreste a 18 mph, bordeando el oeste de las islas y trayendo consigo fuertes precipitaciones, ráfagas dañinas y riesgo severo de inundaciones repentinas.
El ojo del fenómeno meteorológico se sitúa a unas 90 millas al oeste de Lihue (Kauai) y a unas 190 millas al oeste-noroeste de Honolulu (Oahu), registrándose ya cortes de energía por caída de árboles y líneas eléctricas en el condado de Kauai.
Estado de las alertas meteorológicas activas
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes los siguientes niveles de aviso:
- Aviso de Huracán: Condado de Kauai (incluyendo las islas de Kauai y Niihau) y el Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea (desde Nihoa hasta French Frigate Shoals).
- Aviso de Tormenta Tropical: Isla de Oahu.
Pronóstico de lluvias, vientos y marejadas por zona
Las bandas de humedad asociadas a Lowell están dejando lluvias intensas y condiciones de tormenta en gran parte del estado:
- Condado de Kauai y Niihau: se estiman precipitaciones acumuladas de 4 a 8 pulgadas adicionales, alcanzando máximos locales de hasta 24 pulgadas en zonas montañosas. Se prevén marejadas ciclónicas de 2 a 4 pies sobre el nivel del suelo en la costa sur y probabilidad de tornados o trombas marinas aisladas.
- Oahu y Condado de Maui: se prevé acumulación de lluvia de 2 a 5 pulgadas adicionales, con picos aislados de hasta 10 pulgadas y ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical.
- Isla Grande (Big Island): lluvias adicionales de 3 a 8 pulgadas, con sectores donde los acumulados del temporal podrían acumular hasta 12 pulgadas.
Medidas de seguridad directas
Ante el deterioro del tiempo, las autoridades de emergencia del condado de Kauai y del estado recomiendan:
- Permanecer en resguardo: evite desplazarse por carreteras inundadas o salir a verificar daños mientras las condiciones continúen críticas.
- Cuidado con tendidos eléctricos: no toque cables ni postes derribados; asuma que todos están energizados.
- Reserva de agua y energía: conserve agua potable, mantenga sus teléfonos y baterías cargados y limite el consumo eléctrico.
- Resguardo de documentación: conserve sus documentos personales (identificaciones, pasaportes o registros de residencia) en bolsas herméticas de plástico selladas.
- Precaución en zonas costeras: queda prohibido el ingreso al mar debido al fuerte oleaje y las corrientes de resaca mortales.
Números y contactos de emergencia en Hawái
- Emergencias vitales: 911
- Línea de no emergencia Policía de Kauai: 808-241-1711
- Información de Asistencia y Refugios en Hawái: Marcar al 211
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