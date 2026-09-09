Culmina la primera fase de inspecciones tras terremotos: Gobierno nacional implementará código sísmico más estricto

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El ministro del Poder Popular para el Transporte y presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés, anunció la elaboración de un nuevo código de emergencia sísmica con parámetros de construcción significativamente más rigurosos, tras la culminación de la Fase 1 de diagnóstico por los terremotos del pasado 24 de junio.

La normativa está a cargo del Comité Técnico Asesor de la comisión e incluye la participación de especialistas e instituciones internacionales.

Nuevo Código de Emergencia Sísmica

Criterios de Resistencia: La nueva normativa establece exigencias más severas en el diseño estructural, incrementando la tolerancia ante amenazas telúricas, limitando la ductilidad y restringiendo los niveles de desplazamiento de las edificaciones.

Aplicación en Obras: Las estructuras proyectadas dentro del Plan Venezuela Renace (como las viviendas en el estado La Guaira) ya aplican estos parámetros

conservadores para garantizar mayor margen de seguridad.

Aval Técnico: Toda propuesta de reconstrucción o reforzamiento estructural deberá contar con la firma y aval de un ingeniero colegiado, solvente y registrado ante el Colegio de Ingenieros de Venezuela.

Balance Oficial de la Fase 1 de Habitabilidad

La Comisión Presidencial completó la evaluación rápida de 63.568 edificaciones en las zonas afectadas, clasificándolas bajo el sistema de semaforización de riesgo:

Habitables (Verde): 36.910 inmuebles no presentan daños estructurales comprometedores y están aptos para su ocupación.

Restricción Parcial (Amarillo): 15.000 inmuebles registran daños moderados que requieren reparaciones o limitaciones de uso antes de su habitar continuo.

No Habitables (Rojo): 11.658 inmuebles presentan severos compromisos en su estructura y representan un riesgo directo, por lo que quedan inhabilitados.

Protocolo de Reparación para Fases 2 y 3

Ruta Legal e Inmuebles Privados: Los propietarios y condominios privados pueden contratar ingenieros independientes. El proyecto técnico debe notificarse a la alcaldía correspondiente e ingresarse a la Comisión Presidencial para recuperar la certificación de habitabilidad.

Apoyo Social: Para comunidades y condominios sin capacidad económica propia, el Ejecutivo conformó un grupo de trabajo especializado que elaborará los proyectos técnicos necesarios de forma gratuita para optar a financiamiento público.

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