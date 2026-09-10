Sismos en Venezuela en las últimas horas: Funvisis informa magnitudes y epicentros este 10 de septiembre

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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó dos eventos telúricos de baja magnitud en el occidente de Venezuela durante las últimas horas.

De acuerdo con los informes de Funvisis, los movimientos tuvieron lugar en los estados Zulia y Yaracuy sin que se notificaran daños materiales ni personas afectadas.

El reporte preliminar más reciente indica que este jueves 10 de septiembre de 2026 se registró un sismo de magnitud 2.5 a las 06:51. El epicentro fue ubicado a 24 km al suroeste de Bachaquero y a 36 km al sur de Lagunillas, en el estado Zulia, contando con una profundidad de 13,3 kilómetros.

Evento registrado en Yaracuy

Horas antes, durante la noche del miércoles 9 de septiembre de 2026, la red de estaciones de Funvisis detectó otro movimiento a las 23:25. Este evento alcanzó una magnitud de 2.7 a una profundidad de 5,0 kilómetros.

El epicentro de este sismo se localizó a 31 km al noroeste de Aroa y a 49 km al noroeste de San Felipe, en el estado Yaracuy.

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