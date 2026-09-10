Aerolíneas Estelar amplía sus rutas internacionales desde el interior del país: estos son los nuevos días

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La compañía Aerolíneas Estelar confirmó el incremento de sus operaciones aéreas desde el interior del país con la incorporación de una nueva frecuencia de vuelo regular, la cual operará de manera permanente a partir del próximo 22 de octubre.

La ampliación del servicio conectará de forma directa al Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, ubicado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, con la ciudad de Madrid, España.

De acuerdo con el reporte de la aerolínea, la salida asignada para los días jueves se sumará a la oferta habitual de itinerarios transatlánticos.

Horarios e itinerarios desde el Aeropuerto Arturo Michelena

El esquema operativo para este trayecto establece que el vuelo desde el exterior con destino a la terminal carabobeña despegará los jueves a las 14:40 horas, completando su aterrizaje en suelo venezolano a las 18:05 horas.

Por su parte, el itinerario de salida desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena hacia la capital española despegará los días jueves a las 21:00 horas, proyectando su llegada a Europa a las 11:35 horas del día siguiente.

Los usuarios interesados en conocer la disponibilidad de asientos, tarifas y condiciones de equipaje pueden tramitar la información a través de la plataforma web y los números de contacto oficial de la empresa.

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